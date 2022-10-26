Цифра дня: 77% россиян готовы жертвовать в благотворительные фонды для помощи бездомным

В опросе, посвященном отношении россиян к бездомным людям и организациям, помогающим им, приняли участие 1600 человек. По мнению большинства респондентов, бездомные могут вернуться к обычной жизни лишь при посторонней помощи – 65%, 16% считают, что бездомные могут сделать это сами, 9% не верят в такую возможность в принципе.

Согласно данным социологов, 77% россиян допускают для себя возможность в течение ближайшего года поддержать благотворительную организацию или фонд, помогающие бездомным людям.

Чаще всего люди могут купить вещи или продукты –53%, а также разово перевести деньги – 31%. Стать волонтерами готовы – 11%, оказать профессиональную услугу – 7%, оформить подписку на регулярную финансовую помощь –5%.

Опрос также показал, что на сегодняшний день право собственности на жилую недвижимость в России есть у 71% россиян. При этом 28% не имеют своего жилья.

Ранее стало известно, что «Ночлежка» открыла два пункта обогрева для бездомных в Петербурге. Одну отапливаемую палатку расположили на Васильевском острове, другую — недалеко от станции метро «Площадь Мужества». В них любой нуждающийся человек может переночевать, получить горячую еду и медицинскую помощь.