«Ночлежка» открыла два пункта обогрева для бездомных в Петербурге

В благотворительной организации «Ночлежка» уточнили места, где расположились пункты обогрева:

на Васильевском острове, у дома 18/16 по Шкиперскому протоку,

вблизи станции метро «Площадь Мужества», рядом с домом №11 на Политехнической улице.

На второй точке также работает «Неравнодуш», где постояльцы пункта обогрева могут привести себя в порядок. В каждой палатке могут разместиться до 50 человек.

Как пишет «Фонтанка», «Ночлежка» тратит 206 рублей на прием одного человека на ночь в обогреваемой палатке. Средства на работу пунктов собираются из пожертвований, без этой помощи работа пунктов была бы невозможна. В прошлом сезоне удалось 10 518 раз принять на ночлег бездомных людей. И, как правило, эта цифра растет из года в год. Благотворительная организация просит оформить регулярное пожертвование, чтобы поддержать работу пунктов.