«Ночлежка» открыла два пункта обогрева для бездомных в Петербурге

Одну отапливаемую палатку расположили на Васильевском острове, другой — недалеко от станции метро «Площадь Мужества». В них любой нуждающийся человек может переночевать, получить горячую еду и медицинскую помощь.
В благотворительной организации «Ночлежка» уточнили места, где расположились пункты обогрева:
- на Васильевском острове, у дома 18/16 по Шкиперскому протоку,
- вблизи станции метро «Площадь Мужества», рядом с домом №11 на Политехнической улице.
На второй точке также работает «Неравнодуш», где постояльцы пункта обогрева могут привести себя в порядок. В каждой палатке могут разместиться до 50 человек.
Как пишет «Фонтанка», «Ночлежка» тратит 206 рублей на прием одного человека на ночь в обогреваемой палатке. Средства на работу пунктов собираются из пожертвований, без этой помощи работа пунктов была бы невозможна. В прошлом сезоне удалось 10 518 раз принять на ночлег бездомных людей. И, как правило, эта цифра растет из года в год. Благотворительная организация просит оформить регулярное пожертвование, чтобы поддержать работу пунктов.
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