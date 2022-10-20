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Законопроекты о полном запрете ЛГБТ-пропаганды внесены в Госдуму. Рассказываем, что изменится

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Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в своем Telegram-канале.

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«Свои подписи под инициативой поставили представители всех думских фракций, проявив небывалое единодушие: всего под законопроектами стоят подписи почти 400 народных избранников, первыми поддержали инициативу 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей», – заявил Толстой.

Он отметил, что поправками предлагается ввести наказание за пропаганду «не только ЛГБТ, но и за оправдание педофилии, распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола». Как сообщает ТАСС, депутаты Госдумы также внесли в палату законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. 

По данным ТАСС:

  • За пропаганду ЛГБТ из России предлагается выдворять иностранцев;
  • Штраф за пропаганду ЛГБТ среди взрослых в интернете составит до 4 млн рублей;
  • Штраф за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних в интернете составит до 5 млн рублей;
  • Штраф за пропаганду педофилии в интернете составит до 10 млн рублей;
  • Демонстрация детям информации, вызывающей желание сменить пол, будет запрещена в РФ.

Стало известно, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды могут принять до конца октября. Ранее запрет пропаганды распространялся только на несовершеннолетних. 

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