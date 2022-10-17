Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды могут принять до конца октября

«А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту», – цитируют слова Володина РИА Новости.

В ходе парламентских слушаний глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что ведомство также выступает за запрет пропаганды ЛГБТ среди всех россиян. По его словам, к сегодняшнему дню на основании решений судов заблокировано или удалено «более 7,2 тыс. подобных материалов».

Закон поддержал и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что в Конвенции о защите прав человека сказано, что «ограничение свободы слова возможно для обеспечения интересов национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц».

«Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова в нашей стране», – приводит слова главы СПЧ инфомагентство ТАСС.

Напомним, законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ и отрицания семейных ценностей был внесен на рассмотрение Госдумы 18 июля. Ранее запрет распространялся только на несовершеннолетних.