Министр обороны Финляндии не исключил конфискацию имущества россиян в «важных для безопасности районах»

Однако министр не стал уточнять, рассматривается ли в настоящее время такая инициатива, но отметил, что все сделки с россиянами представляют «риски для безопасности».

«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — сказал он.

Кроме того, глава Минобороны добавил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, которое затрагивает сделки с недвижимостью для клиентов без гражданства одной из стран ЕС. Однако, указал Кайкконен, «не стоит думать, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют риски для безопасности».

Напомним, что 30 сентября правительство Финляндии ограничило въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны. Финские пограничники и посольство страны опубликовали разъяснения по поводу ограничений на границе для российских туристов и транзитников. Вот, когда и для кого они будут действовать.