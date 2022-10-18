13 человек погибли в результате падения Су-34 на жилой дом в Ейске. Трое из них – дети

«Пункт временного размещения в Ейске принял 23 человека, эвакуированных после ЧП с самолетом. Более 500 человек разместились у родственников и знакомых», – сообщает ТАСС. По данным информагентства, в доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей.

Сообщается, что аварийно-восстановительные работы на месте падения самолета планируют завершить в течение суток, угрозы обрушения дома нет. Повреждено 72 квартиры в двух подъездах жилого дома.

В результате падения самолета на жилой дом ранения получили 19 человек, в их числе двое беременных женщин, пишет РБК со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко. Погибли 13 человек, в их числе трое детей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью выплатят по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей. Родственникам погибших — 1 миллион рублей. При при частичной утрате имущества власти выплатят по 50 тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи, при полной потере имущества – по 100 тысяч рублей.

Напомним, накануне в Ейске во время учебно-тренировочного полета самолет Су-34 потерпел крушение и упал на жилой многоквартирный дом, в результате чего начался пожар. Летчики успели катапультироваться. В Минобороны уточнили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.