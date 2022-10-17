В Ейске самолет упал на жилой дом. Вот, что известно к этому часу

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», — говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выехал на место крушения: "На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня".

РБК сообщили в МЧС, что в многоэтажке, на которую упал самолет, горят этажи с первого по пятый.

Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Ейске. Жильцы дома, куда упал самолет, отправлены в пункты временного размещения, сообщает ТАСС.

Также по данным информагентства, Путин поручил главе Краснодарского края Кондратьеву, главе МЧС Куренкову и главе Минздрава Мурашко вылететь в Ейск. Предварительно, 17 квартир повреждены.

Специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи направлены в Ейск, сообщила замгубернатора Анна Минькова.

По состоянию на 20:45, девятнадцать человек пострадали, два человека погибли, сообщает ТАСС.