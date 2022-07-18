В Госдуму внесен законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных отношений» и отрицания «семейных ценностей»

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и отрицания «семейных ценностей». Ранее он распространялся только на несовершеннолетних.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Ниной Останиной, Ольгой Алимовой, Яной Лантратовой, Николаем Бурляевым, Алексеем Журавлевым и Алексеем Корниенко. Документ предусматривает полный запрет на распространение информации, направленной на «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
В случае принятия закона пропаганда нетрадиционных отношений будет приравнена к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни.
По мнению депутатов, «не меньшую степень опасности для развития российского общества» — наравне с пропагандой суицида, наркотиков и экстремизма — имеют «отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений». Публичное одобрение и признание таких отношений, считают они, «опасны не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар».
Необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Сам по себе запрет такой пропаганды как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан. Запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако, не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества.
Комментарии (0)