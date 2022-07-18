В Госдуму внесен законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных отношений» и отрицания «семейных ценностей»

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Ниной Останиной, Ольгой Алимовой, Яной Лантратовой, Николаем Бурляевым, Алексеем Журавлевым и Алексеем Корниенко. Документ предусматривает полный запрет на распространение информации, направленной на «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

В случае принятия закона пропаганда нетрадиционных отношений будет приравнена к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни.

По мнению депутатов, «не меньшую степень опасности для развития российского общества» — наравне с пропагандой суицида, наркотиков и экстремизма — имеют «отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений». Публичное одобрение и признание таких отношений, считают они, «опасны не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар».