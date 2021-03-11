Почему нынешние дети и подростки Z – это поколение гурманов

Скорость жизни миллениума VS скорость жизни хоумлендера: как привычки поколений влияют на потребление пищи?

В одной из статей, опубликованных лет 5 назад, было написано, что скорость внимания поколения Z – всего 8 секунд и это проблема для коммерческого сектора. Да и для образования тоже! В обществе немедленно появилось сравнение, что 8 секунд – это меньше, чем 9 секунд внимания рыбки «по результатам изучения биологов». Но телекомпания BBC провела журналистское расследование и обнаружила, что исследования, про которое заявляется в статье, не существует. Более того, не существует и организации, которая его проводила.

Сейчас тема поколений актуальна, вот и проявляется манипулирование данными и недостоверные, фальсифицированные материалы. Так, когда мы говорим, что поколение Z – нынешние дети и подростки – родились с середины девяностых, мы капитально ошибаемся. Во всем виновата одна бездоказательная статья маркетолога, которая понравилась, потому что людям хочется делить время на более короткие промежутки, чем те, которыми по-настоящему отмеряются поколения (а по данным нашего центра, зарубежных коллег – это от 15 до 30 лет). Но исследования этого не подтверждают.

В 1996 году продолжает рождаться поколение миллениумов. Именно они любят быстрее делать покупки – для них важна возможность жить быстрее, при этом их набор продуктов значительно проще, чем у других поколений. Они любят фастфуд, потому что жили в странах бывшего СССР, застали первый МакДональдс, который для них стал знаком прогресса. В свою очередь они отслеживают и то, что «быстрым» может быть и здоровое питание. Для них это важнее, чем для других поколений. У RuGenerations сейчас пять с половиной тысяч групповых исследований поколений и про скорость нам говорят только миллениумы: они сильнее других переживают, если что-то не делается вовремя, если доставка опаздывает, но при этом все равно заказывают ее снова.