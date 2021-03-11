Почему нынешние дети и подростки Z – это поколение гурманов

В чем заключаются основные гастрономические привычки трех поколений?
Для начала давайте примем за константу правильные названия этих поколений. Поколение Х рождалось в период 1964-1984 гг. и всегда называлось одинаково. Поколение Y (те, кто родился в период 1985-2002 гг.) сейчас неверно именуют миллениалами – это плохая калька на русский. Быть миллениалом, значит родиться в новом тысячелетии (поколение Z тоже рождаются в нем). А вот называть их миллениумами – т.е. перешагнувшими в детстве границу тысячелетия – верно. Поколение Z рождается с 2003 года и продолжит примерно до 2023 года, их называют зумерами, но корректнее использовать слово «хоумлендер», так как оно ближе самим представителям поколения.
Теперь переходим к гастрономическим привычкам! Наш исследовательский центр RuGenerations вел проект для международной компании, производящей мороженое. В 2020 Pantone выбрал цветом года синий, и нас попросили проверить, какие поколения готовы есть синее мороженое (мы взяли три группы). Хоумлендеры ответили, что готовы съесть любое мороженое и любую еду в целом, если они вкусная и из качественных ингредиентов. Они за разнообразие! Миллениумы отнеслись к цветному десерту спокойно: «может быть будем есть, а может и не будем, но точно попробуем». А вот поколение X сорвали аплодисменты, заявив, что «синий — это синька, а синьку не едят». Не важно, что цвет могут давать природные компоненты — водоросли, ягоды или сделанные из них натуральные красители — важно, что он сразу вызывает подозрения.
Самым взрослым представителям поколения Z сейчас 18 лет – они прекрасно готовят, хотя нам даже мальчишки скромно жалуются, что знают рецепты всего четырех пирогов, в то время как парни-миллениумы светятся гордостью, потому что умеют приготовить яичницу. Здоровая еда и гастрономическая кухня не является большой ценностью для поколения Y. Они любят есть фастфуд, а быструю и комфортную еду могут совмещать и с модными высокогастрономичными проектами. Зато они истинные кофеманы, разбираются в зернах и обжарщиках и могут специально оторваться от своего маршрута ради хорошего кофе и красивого стаканчика. А еще миллениумы настоящие фанаты модных челленджей – они первыми выясняют, смогут ли прожить 21 день без соли или сахара.
Поколение Х точно знает натуральный вкус многих продуктов, так как в детстве они росли на дачах-огородах – 6 сотках, а летом ездили в деревню к бабушкам-дедушкам, где выращивали и собирали овощи, фрукты, пили свежее молоко и ели домашний творог. У них на подкорке записано каким должно быть здоровое мясо, помидор или любая ягода! Бары и рестораны, которые чтут свежесть и качество продуктов, должны работать на это поколение.
Скорость жизни миллениума VS скорость жизни хоумлендера: как привычки поколений влияют на потребление пищи?
В одной из статей, опубликованных лет 5 назад, было написано, что скорость внимания поколения Z – всего 8 секунд и это проблема для коммерческого сектора. Да и для образования тоже! В обществе немедленно появилось сравнение, что 8 секунд – это меньше, чем 9 секунд внимания рыбки «по результатам изучения биологов». Но телекомпания BBC провела журналистское расследование и обнаружила, что исследования, про которое заявляется в статье, не существует. Более того, не существует и организации, которая его проводила.
Сейчас тема поколений актуальна, вот и проявляется манипулирование данными и недостоверные, фальсифицированные материалы. Так, когда мы говорим, что поколение Z – нынешние дети и подростки – родились с середины девяностых, мы капитально ошибаемся. Во всем виновата одна бездоказательная статья маркетолога, которая понравилась, потому что людям хочется делить время на более короткие промежутки, чем те, которыми по-настоящему отмеряются поколения (а по данным нашего центра, зарубежных коллег – это от 15 до 30 лет). Но исследования этого не подтверждают.
В 1996 году продолжает рождаться поколение миллениумов. Именно они любят быстрее делать покупки – для них важна возможность жить быстрее, при этом их набор продуктов значительно проще, чем у других поколений. Они любят фастфуд, потому что жили в странах бывшего СССР, застали первый МакДональдс, который для них стал знаком прогресса. В свою очередь они отслеживают и то, что «быстрым» может быть и здоровое питание. Для них это важнее, чем для других поколений. У RuGenerations сейчас пять с половиной тысяч групповых исследований поколений и про скорость нам говорят только миллениумы: они сильнее других переживают, если что-то не делается вовремя, если доставка опаздывает, но при этом все равно заказывают ее снова.
Сейчас наоборот идет разговор про то, что не нужно спешить (появился феномен slowfood), нужно уметь по-другому смотреть на процессы и жить. Во всех исследованиях, которые мы проводим для FMCG-компаний, ресторанных групп или для выставки WorldFood красной нитью проложена не скорость еды детей, а их возможность наслаждаться вкусом, подачей, атмосферой.
Если кто и ест на ходу, то это миллениумы. Это соответствует концепции, в которой они допускают хороший и качественный фастфуд (а он меняется с течением времени. Поколение Y делают быстро и сразу много вещей, им нужны стремительные современные решения. Поскольку эти люди своим детством перешагнули границу между тысячелетиями — родились в прошлом веке, а закончили школу в новом тысячелетии — то они чувствуют себя более продвинутыми, чем те, кто стал выпускниками 20 века.
А вот запроса на персонализированный, особый сервис у миллениумов нет, но он присутствует у иксов и хоумлендеров: им очень важен индивидуальный подход.
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