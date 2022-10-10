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МИД Финляндии: закрытие консульств в России пока не планируется

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Так Пекка Хаависто прокомментировал заявление Минны Арве, которая предложила закрыть генеральное консульство России в Турку. По словам главы финского МИД, подобные решения могут иметь взаимные последствия.

Shutterstock.com

Финский министр Пекка Хаависто напомнил, что сегодня у Финляндии есть консульства в Мурманске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и посольство в Москве. По его словам, в этих российских регионах есть финские граждане и финские компании, поэтому «есть причины, по которым консульства сохраняются, но эта ситуация постоянно отслеживается».

«Если консульство в Финляндии захочет закрыться, это станет двусторонним вопросом. Оно повлияет на нашу собственную сеть представительств в России, — заявил Хаависто.

Ранее Финляндия закрыла границу для въезда российских туристов. Исключения сделали для членов семей граждан Финляндии и других стран ЕС, граждан, въезжающие в страну для работы, деловых путешественников и персонала транспортной отрасли (моряки и люди, занятые в сфере логистики). Также к «специальным группам» относят тех, кто направляется в страну по учебным целям, кто приезжает на лечение, владельцев недвижимости и дипломатов.

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