Что происходит с фитнес-индустрией? Где залы будут искать тренажеры после ухода брендов? Что будет с ценами?

Последние три года стали настоящим испытанием для российских фитнес-центров. Несколько волн коронавируса и ограничения на посещение публичных мест серьезно ударили по спортивным залам, точно также как по концертной индустрии или кинопрокату. Начавшееся затем восстановление было вновь прервано Украинским кризисом, санкциями и экономической нестабильностью.

«В 2020 году мы упали по объемам валовой выручки на 40%, — вспоминает в беседе с «Собака.ru» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, — то есть клубы получили на 40% меньше денег от продажи клубных карт, абонементов, дополнительных услуг. В 2021 году мы стали восстанавливаться, не добрали всего 15—20% до показателей 2019 года. Была явная динамика на улучшение, но февраль 2022 года сильно подкосил ситуацию, рынок замер на 4—5 недель. Сейчас ситуация повторяется. В конце сентября — начале октября половина опрошенных нами фитнес-центров ощутила падение выручки на 30% и более».

«Сейчас индустрия замерла, в растерянности, ожидании и непонимании того, что будет дальше», — соглашается Вита Копосова, управляющая загородного комплекса «Золотой Ручей», работающая в отрасли более 20 лет. «Мы являемся частью глобальной экономической экосистемы. Понятно, что происходящее сейчас затрагивает и наш бизнес тоже», — добавляет она.