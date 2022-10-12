Что происходит с фитнес-индустрией? Где залы будут искать тренажеры после ухода брендов? Что будет с ценами?

Последние события стали серьезным вызовом для фитнес-индустрии. Значительную часть клиентов и сотрудников спортзалов составляют молодые физически крепкие мужчины. Также ситуацию осложняет уход с российского рынка ведущих европейских и американских брендов, прежде всего производителей тренажеров. Что будет с фитнесом в стране, ждать ли закрытия залов или падения цен? И где россияне будут заниматься через полгода. Об этом в материале «Собака.ru».
Последние три года стали настоящим испытанием для российских фитнес-центров. Несколько волн коронавируса и ограничения на посещение публичных мест серьезно ударили по спортивным залам, точно также как по концертной индустрии или кинопрокату. Начавшееся затем восстановление было вновь прервано Украинским кризисом, санкциями и экономической нестабильностью.
«В 2020 году мы упали по объемам валовой выручки на 40%, — вспоминает в беседе с «Собака.ru» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, — то есть клубы получили на 40% меньше денег от продажи клубных карт, абонементов, дополнительных услуг. В 2021 году мы стали восстанавливаться, не добрали всего 15—20% до показателей 2019 года. Была явная динамика на улучшение, но февраль 2022 года сильно подкосил ситуацию, рынок замер на 4—5 недель. Сейчас ситуация повторяется. В конце сентября — начале октября половина опрошенных нами фитнес-центров ощутила падение выручки на 30% и более».
«Сейчас индустрия замерла, в растерянности, ожидании и непонимании того, что будет дальше», — соглашается Вита Копосова, управляющая загородного комплекса «Золотой Ручей», работающая в отрасли более 20 лет. «Мы являемся частью глобальной экономической экосистемы. Понятно, что происходящее сейчас затрагивает и наш бизнес тоже», — добавляет она.
«Люди просто перестали ходить»
Вскоре после объявления частичной мобилизации в СМИ стали писать о стремительно пустеющих тренажерных залах. Об этом же «Собака.ru» рассказал и Алексей Ковалев, гендиректор сети фитнес-центров «Alex Fitness». Хотя он отмечает, что в последние дни наметилась тенденция к возвращению людей в клубы.
«Мы мерили через неделю показатели, у нас по сети на 24% снизилось посещение клуба, — рассказывает Ковалев, — люди просто перестали ходить. Могу поделиться личным опытом: прихожу в зал в прайм-тайм, а там пусто, в зале нет никого, хотя обычно у нас очень высокая заполняемость. Продажи абонементов тоже сократились. Недели через две люди стали потихоньку возвращаться».
Сходную картину рисует и персональный тренер Анна Фоос. «Лично у меня было несколько случаев отъезда занимающихся [из страны], — говорит она, — примерно процентов двадцать. На прошлой неделе клуб заметно опустел, в некоторые часы в зале было по 1—2 человека. Но затем людей немного отпустило и [оставшиеся в стране] люди стали возвращаться к тренировкам. Если говорить о ситуации в общем, то все зависит от статуса клуба. Там, где залы помоднее, где занимались айтишники, фрилансеры, пострадали. Клубы с более солидными посетителями — госслужащими, бизнесменами — чувствуют себя увереннее».
Однако возвращение занимающихся еще не говорит о том, что отрасль полностью оправляется от потрясения. Многие участники рынка сетуют на то, что продажи новых абонементов остаются на низком уровне, что для некоторых клубов критично. «Экономика индустрии устроена таким образом, что если продажи останавливаются, то поток посетителей может не спасти клуб. Люди будут ходить по старым абонементам, заниматься, но клуб фактически уже будет мертв, потому что нечем будет платить зарплату, аренду и так далее», — объясняет Алексей Ковалев.
Впрочем, есть клубы, которые не столкнулись с оттоком занимающихся. Так, Елена Коростылева, соучредитель компании «ТОНУС-КЛУБ», рассказала «Собака.ru» о том, что в последние недели продажи компании даже выросли. «Было довольно много покупок как новых клиентов, так и продлений, причем структура покупок не поменялась, традиционно 70% абонементов куплено на 6 и 12 месяцев», — отмечает она, оговариваясь, что такие показатели, вероятно, связаны с тем, что клуб ориентирован на женскую аудиторию, а потому в меньшей степени был затронут событиями, связанными с мобилизацией.
«Заменить этих людей не очень получится»
Еще одной проблемой фитнес-индустрии является нехватка кадров. Как рассказывают многие собеседники редакции, трудности возникли еще в пандемию. «Довольно сложно искать персонал, но эта проблема появилась не в этом году. Большие сложности у нас с пандемии», — Елена Коростылева из «ТОНУС-КЛУБ».
Однако после 21 сентября ситуация усугубилась. Как показывает опрос Ассоциации операторов фитнес-индустрии (результаты есть в распоряжении редакции), почти 40% фитнес-клубов столкнулись с мобилизацией хотя бы одного процента сотрудников. Две трети опрошенных организаций сообщили об отъезде хотя бы одного процента сотрудников за рубеж. В этих условиях, как отметил руководитель образовательного центра VP Fitness Consulting Дмитрий Безуевский, среди тренеров растет стремление к тому, чтобы создавать онлайн-проекты и не зависеть от конкретного места работы. «Сейчас, по нашему опросу, 96% тренеров хотели бы запустить свой онлайн-проект, хотя пока только 4% из них уже это сделали», — заметил он.
По словам Ольги Киселевой это серьезно ударит по клубам. Некоторым организациям спешно придется переориентироваться на женщин инструкторов: «это вопрос, который стоит перед отраслью», — констатирует она. Но главное, отмечает Киселева, заключается в том, что быстро подготовить замену опытным инструкторам не удастся.
Ольга Киселева
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии:
«Подготовка тренера требует не только базового физкультурного образования. Чтобы вести персональные тренировки человеку нужно дополнительно 2—3 года учиться внутри фитнес-клуба. Топовые тренеры учатся по 4—7 лет, вкладываются в себя. Заменить этих людей [в случае отъезда и мобилизации] не очень получится. Это приведет к падению качества занятий».
«Будем предоставлены сами себе»
На проблемы с кадрами и посетителями налагается и еще одна сложность — уход с российского рынка ведущих производителей спортивного оборудования, подавляющее большинство которого ввозилось в страну из США и Европы. «Все лишились [возможности поставок от] топовых вендеров, которых все знают, к которым привыкли, статус-символов любого клуба», — объясняет Алексей Ковалев из «Alex Fitness».
Найти аналоги продукции ушедших компаний будет не так просто, говорят эксперты. Так, по своему качеству китайские и корейские тренажеры не всегда могут сравниться с западными аналогами. В России же делают лишь небольшую часть необходимого современному фитнес-клубу оборудования.
«Российских альтернатив американским или итальянским тренажерам у нас нет. Будем, конечно, надеется на лучшее, но пока ситуация такова», — констатирует фитнес-тренер Анна Фоос. Впрочем, Елена Коростылева из «ТОНУС-КЛУБ» считает, что в нынешних условиях у российских производителей появляется шанс. «Это шанс российских закупщиков и производителей найти и получше узнать друг друга», — считает она.
«Фитнес не в пятерке приоритетов»
С учетом всех сложностей опрошенные редакцией эксперты по-разному оценивают ближайшие перспективы фитнес-индустрии в стране. Так, тренер Анна Фоос полагает, что кризис станет фатальным только для тех клубов, которые уже испытывают проблемы. «Если вспомнить пример пандемии, тогда закрылось много залов, но большинство из них и так не вывозили, у них были большие долги. Фактически коронавирус стал для них только поводом для закрытия. Сейчас события могут идти сходным образом. Какие-то частные студии прекратят существование, но федеральные сети вряд ли пострадают в глобальном масштабе. Хотя могут быть сокращения штата и другие меры экономии», — уверена она.
Еще оптимистичнее на вещи смотрит Елена Коростылева из «ТОНУС-КЛУБ». «Не вижу причин для снижения спроса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Только в краткосрочной. Возможно, только придется немного адаптироваться, стать более гибкой, открытой к новшествам, потому что традиционна фитнес-индустрия довольно консервативна, редко увидишь что-то оригинальное, поэтому гибкость и приспосабливаемость — вот залог будущего роста», — полагает она.
Несколько мрачнее смотрит на ситуацию Алексей Ковалев из «Alex Fitness». «Положение тяжелое, напряженное, [нас ждет] полное отсутствие развития», — думает он. «Многие, и я, в том числе, закрывают площадки, все, что стало неэффективным. Прогнозы тут строить смешно, но лично я вошел в кризис с 74 клубами, сейчас у меня их 48, а через год, думаю, будет 30. Но мы продолжаем, работаем, и будем работать», — говорит он, добавляя при этом, что не ждет массового снижения цен, поскольку «предложений новых нет, а все-таки спрос будет какой-то».
«Каким образом будут дальше выстраиваться события, сказать никто не может, — говорит Вита Косова из загородного комплекса «Золотой ручей», — В любом случае индустрия будет откликаться на все события, которые будут происходить. С другой стороны, я понимаю, что в стрессовый период ничто как спорт не может помочь поддержать человека внутри, чтобы он принимал правильные решения и справлялся со стрессом».
Ольга Киселева
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии:
«Станет ли фитнес-клубов меньше? Да, наверное, станет. Надолго ли? Люди после 2020 года стали больше следить за здоровьем, наша отрасль получила большой приток людей, которые никогда раньше не занимались спортом. Однако падение платежеспособности, падение зарплат, отъезд многих людей делает развитие проблематичным. В таких условиях рынок будет сжиматься, хотя новые клубы все равно будут открываться.
Кроме того, рынку новый импульс, мне кажется, это госзаказ на реабилитацию тех людей, которые будут возвращаться после мобилизации. Нет сомнений, что это будут люди, травмированные ментально и физически. И для их восстановления нужны будут не только психологи, но и специалисты по функциональному физическому восстановлению.
Еще один важный момент, который мы пытаемся объяснить государству. Регламентация, которая происходит в разных отраслях экономики сильно мешает развитию бизнеса и в фитнес-индустрии в том числе. К примеру, в фитнесе до сих пор не разрешены дешевые невозвратные абонементы. Отсутствие такой опции очень сказывается в кризисные времена вроде нынешних, когда процент возвратов увеличивается, дистабилизируя бизнес-модель. Введение такой опции, также как введение введение налоговых вычетов для работодателей, оплачивающих спорт своим сотрудникам, могло бы существенно поддержать отрасль в эти непростые времена».
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