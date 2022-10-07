Исследование: петербуржцы в среднем тратят на обед больше 300 рублей

Петербуржцы в среднем тратят на обед в рабочий день 330 рублей. Об это сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование Superjob. Таким образом, этот показатель вырос на 40 рублей по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается, что более 80% опрошенных оплачивают питание самостоятельно. Только 10% указали, что обедают за счёт работодателя, еще 7% рассказали, что вообще не едят на работе.

В отчете также сказано, что за последние три года жители мегаполисов стали тратить на питание в среднем на 20% больше. Больше, чем петербуржцы, на обед тратят только жители Москвы (370 рублей). «В среднем по стране питание на работе обходится в 330 руб. ежедневно (в 2019 году средние расходы составляли 280 руб. в день). Причём мужчины тратят на обеды больше женщин (340 и 320 руб. соответственно), а молодёжь до 24 лет — больше россиян старше 45-ти (380 и 300 руб.)», — говорят исследователи.

В Петербурге с начала сентября фиксируют рост спроса на удаленную работу. Вместе с этим увеличивается количество вакансий с «дистантом» в резюме.