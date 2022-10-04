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В Петербурге резко вырос спрос на работу в удаленном формате

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В Петербурге с начала сентября фиксируют рост спроса на удаленную работу. Вместе с этим увеличивается количество вакансий с «дистантом» в резюме.

Shutterstock.com

По оценкам экспертов hh.ru, за последние две недели соискатели разместили более 64 тысяч резюме, в которых упоминали, что хотят работать только дистанционно. Это на 52% больше, чем в первые две недели сентября. Отмечается, что сейчас работают дистанционно 12% петербуржцев, это, в частности, может быть связано с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией.

«Предполагаем, что таким образом бизнес пытается защитить свой штат от мобилизации, а себя — от штрафов со стороны властей. По нашим данным еще до объявления частичной мобилизации 8% петербуржцев работали в гибридном режиме и проводили в офисе всего пару дней в неделю. Вероятно, кампания по вызову резервистов простимулирует и без того высокую популярность дистанционного формата работы», — предположили аналитики.

Почти 44% работников из Петербурга ищут вакансии, в которых есть возможность удаленной работы. Еще 43% жителей города планируют временно вернуться на удаленку до конца года.

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