Бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» осудили на восемь лет за взятку

«Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – заявил судья во время оглашения приговора, передает информагентство.

По версии следствия, Вишневский в 2013–2014 гг. дал 7 млн рублей на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области. По мнению гособвинения, это позволило Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Как сообщает ТАСС, в 2016 году Вишневский скрылся за пределами России. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Мужчину задержали в Польше, а затем экстрадировали в Россию.

Ранее суд признал виновными всех фигурантов первого уголовного дела о пожаре в торговом центре. Вердикт огласили в Заводском районном суде Кемерово — они получили до 14 лет колонии.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, огонь быстро распространился на другие этажи. Большая часть погибших — посетители кинотеатра, располагавшегося на четвертом этаже, в залах люди оказались заперты на ключ. В одном из них было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родные погибших.