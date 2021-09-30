Как пишет РИА «Новости», судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов дела:

гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок;

технического директора компании-собственника «Зимней вишни» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева;

гендиректора комбината Юлию Богданову;

руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко;

сотрудника компании «Системный интегратор», инженера противопожарной системы Александра Никитина;

сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;

начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина;

начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Судденок, Соболев и Богданов виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Полозиненко и Никитин — в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения в момент возгорания.

Рассмотрение дела по существу началось в мае 2019 года. В мае 2021-го прокуратура потребовала дать Богдановой 14 лет 6 месяцев колонии, Соболеву — 13 лет, Судденок — 14 лет, Полозиненко — 6 лет 8 месяцев, Никитину — 5 лет 6 месяцев, Антюшину — 9 лет 6 месяцев, Бурсину — 6 лет колонии, Генину — 5 лет лишения свободы.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, огонь быстро распространился на другие этажи. Большая часть погибших — посетители кинотеатра, располагавшегося на четвертом этаже, в залах люди оказались заперты на ключ. В одном из них было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родные погибших.