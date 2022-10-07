Строительные магазины OBI сменят названия в России

По данным издания, российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Компания также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

Как отмечает «Коммерсант», смена названия для нового собственника компании — вынужденный шаг. Он должен сделать это в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети.

Планируется, что магазины постепенно будут перезапущены под новой торговой маркой. При этом переименования сети можно ожидать не ранее 2023 года, считают эксперты.

Напомним, немецкая сеть гипермаркетов OBI приостановила работу в России после начала спецоперации. Весной компания объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление. В апреле сеть возобновила работу в России.