В сентябре россияне стали чаще вязать, вышивать и создавать поделки

В сентябре наиболее востребованными хобби у россиян стали шитье, вязание и вышивание. По данным маркетплейса, популярность наборов для шитья в первый осенний месяц выросла на 101% по сравнению с прошлым годом, лекалов для кроя ткани — на 292%, игольниц — на 109%, а выкроек — на 260%.

«Наиболее динамичными темпами в сентябре 2022 г. рос интерес покупателей к продукции для создания различного вида поделок, изготовление которых, по мнению психологов помогает с помощью моторной активности переключиться с повседневной рутины, снизить уровень стресса и тревоги», – сообщили в пресс-службе компании.

Так, спрос на формы для изготовления свечей по сравнению с прошлым годом вырос на 715%, на оборудование для мыловарения — на 193%, наборы для создания слепков — на 337%, тесто для лепки — на 172%. Продажи бисера за этот период выросли на 253%, бусин—на 194%, а ниток для макраме и мулине — на 102%.

Ранее стало известно, что в России в период с 19 по 25 сентября выросли продажи антидепрессантов. Причинами такого ажиотажа стали геополитическая и экономическая ситуация, а также сезонность, считают эксперты.

При этом уровень тревожности в российском обществе достиг почти 70%. Всего за неделю он вырос более чем на треть.