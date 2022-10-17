«Нужна помощь»: 8 идей, как сделать жизнь людей и животных лучше, даже если вы находитесь не в Петербурге

Помочь тем, кто вынужден был покинуть свой дом

«ГУМ. Склад» — это проект помощи тем, кто был вынужден покинуть свой дом и стать беженцем. Он вырос из Добрососедства Коломны в конце февраля. Идеологом проекта стала Евгения Исаева, соосновательница местного комьюнити. Горожане сняли помещение недалеко от станции метро «Московские ворота». Здесь они собирают вещи, которые необходимы сейчас беженцам: одежду и обувь, бытовую химию, канцтовары и многое другое.

Как помочь? Можно стать волонтером, написав в запрещенной соцсети или в телеграме «ГУМ. Складу», принести или отправить курьером новые или в хорошем состоянии вещи по адресу Московский проспект, 107, к. 3 или в кафе «Соседи» на Лермонтовском проспекте, 10, в Коломне. Актуальный список необходимого можно посмотреть здесь.