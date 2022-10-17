«Нужна помощь»: 8 идей, как сделать жизнь людей и животных лучше, даже если вы находитесь не в Петербурге

Как поддержать друг друга и сделать хоть немного счастливее в непростое время? «Собака.ru» собрала 8 идей, как и кому можно помочь, потратив на это минимальное количество ресурсов.
Помочь тем, кто вынужден был покинуть свой дом
«ГУМ. Склад» — это проект помощи тем, кто был вынужден покинуть свой дом и стать беженцем. Он вырос из Добрососедства Коломны в конце февраля. Идеологом проекта стала Евгения Исаева, соосновательница местного комьюнити. Горожане сняли помещение недалеко от станции метро «Московские ворота». Здесь они собирают вещи, которые необходимы сейчас беженцам: одежду и обувь, бытовую химию, канцтовары и многое другое.
Как помочь? Можно стать волонтером, написав в запрещенной соцсети или в телеграме «ГУМ. Складу», принести или отправить курьером новые или в хорошем состоянии вещи по адресу Московский проспект, 107, к. 3 или в кафе «Соседи» на Лермонтовском проспекте, 10, в Коломне. Актуальный список необходимого можно посмотреть здесь.
Стать волонтером в «Простых вещах»
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыла Мария Грекова в феврале 2018 года. Здесь люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день шьют, лепят посуду из керамики, готовят еду, рисуют, делают мебель из дерева. Продукцию продают за деньги, а вырученные средства идут на развитие проекта. В этом году он расширился. Так, на территории «Исткабеля» (часть «Большого Севкабель Порта») появился кластер «Нормальное место», где разные социальные и благотворительные проекты объединились, чтобы помогать друг другу.
Как помочь? Можно стать волонтером и работать в мастерской. В среднем это занимает от двух до шести часов: времени хватает, чтобы освоиться и погрузиться в рабочий процесс. Сначала необходимо заполнить анкету, координатор свяжется с добровольцем. На первой встрече расскажут о мастерских и задачах, познакомят с командой, добавят в чат, где будут анонсировать события на неделю, а каждый уже самостоятельно решает, когда участвовать. О других способах — здесь.
Помочь бездомным
В 2018 году анестезиолог-реаниматолог Сергей Иевков основал «Благотворительную больницу». Это сообщество врачей, которое помогает бездомным людям получить медицинскую помощь: волонтеры делают перевязки, проводят диагностику и выдают лекарства нуждающимся.
Как помочь? Стать волонтером (даже если вы не медик, здесь найдутся другие задачи), помочь финансово или передать лекарства для подопечных. Как это сделать — читать здесь.
Помочь людям с различными заболеваниями
Петербургский фонд AdVita с 2002 года помогает тысячам людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями со всей страны: от постановки диагноза до окончания терапии и реабилитации.
Как помочь? Стать донором костного мозга или крови, волонтером, чтобы устраивать мероприятия в больницах, где проходят лечение подопечные фонда, возить людей и лекарства им, помогать в офисе. О других способах читайте здесь.
Помочь семьям с расстройствами аутистического спектра
Благотворительный фонд «Антон тут рядом» основан в 2013 году. Здесь обучают врачей и специалистов, поддерживают семьи в кризисных ситуациях, помогают людям с расстройствам аутистического спектра учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей.
Как помочь? Стать волонтером, заполнив анкету на сайте. Добровольцы необходимы фонду, чтобы распространять информацию в социальных сетях, помогать с перевозкой вещей, участвовать в мастерских и на ярмарках, сопровождать людей с аутизмом. О других способах читайте здесь.
Помочь «Ночлежке»
«Ночлежка» — благотворительная организация, которая с 1990 года помогает бездомным людям вернуться к обычной жизни в Петербурге и в Москве. Здесь кормят, обогревают, помогают с документами, работой, оформлением инвалидности, пособий, устройством в интернаты и возвращением домой, оспаривают незаконные сделки с недвижимостью и защищают права.
Как помочь? Стать волонтером (всегда нужны дизайнеры, фотографы, волонетеры на автомобилях, юристы и PR-специалисты) — оставить анкету нужно здесь. Можно принести еду, одежду и обувь, средства гигиены, медикаменты, проездные и мобильные телефоны в пункты в Петербурге и в Москве. О проекте и других способах помощи читайте тут.
Подарить обед пенсионерам и ветеранам
В 2017 году Александра Синяк вместе с мужем взяла в аренду кафе «Чешский домик» на Васильевском острове и вывела его на хороший уровень посещаемости. Однажды в заведение зашел пожилой мужчина, с которого супруги не смогли взять деньги за обед и объявили акцию — пенсионерам — обеды бесплатно. Так появился проект «Добродомик». Сначала это было одно маленькое кафе на Васильевском острове, где бесплатно кормили ветеранов, блокадников, а сейчас это несколько заведений не только в Петербурге, но и других городах страны.
Как помочь? Донатами на обед.
Стать куратором животного или забрать его домой
Тысячи собак и кошек нуждаются в помощи по разным причинам. Мы собрали небольшой список волонтерских организаций, из которых не только можно забрать животных к себе домой, но и помочь онлайн:
- Волонтерская группа «Теплые Лапки». Волонтеры из Ставропольского края пристраивают животных в Петербурге. Можно помочь донатами, стать куратором кошки, собаки (или голубя!) онлайн или забрать питомца домой.
- Приют «Сохрани Жизнь собакам с полей» — сообщество помощи животным по Петербургу и Ленобласти. Можно помочь донатами или забрать животное из приюта.
- Приют «Всеволожский пес» существует с 2013 года во Всеволожском районе. Можно помочь пожертвованиями или забрать животное домой.
- Приют «Галкино подворье» в Колтушах. Можно стать волонтером (прогулки с подопечными, передержка, помощь с ремонтом, пиар, автоперевозки), помочь приюту финансово или забрать питомца домой.
- Приют «Ржевка» в Петербурге. Можно стать опекуном питомца или волонтером, отправить добровольные пожертвования.
- Группа помощи бездомным животным «КотКурорт» в Репине. Можно забрать животных, помочь вещами и едой, отправить добровольные пожертвования.
- Приют «ПУШДОМИК» в Пушкине. Можно стать волонтером и выгуливать собак, задонатить или забрать животное домой.
- Приют «Особый друг» в Петербурге. Можно помочь необходимыми товарами (едой, антисептиками, пеленками и так далее), забрать животное домой, отправить добровольные пожертвования.
- Приют «Островок» в Петербурге. Можно стать волонтером (заниматься пиаром, фотографией, писать тексты, передавать вещи и документы) или попечителем животного на время поиска хозяев, забрать питомца домой, отправить пожертвования.
- Благотворительный проект Teddy food — всероссийская платформа для помощи животным в приютах с онлайн-трансляциями. В режиме реального времени можно кормить, ухаживать, дарить что-то и наблюдать за питомцами.
- Фонд помощи животным «Друг». Можно забирать животных или выгуливать их, донатить или покупать вещи и еду.
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