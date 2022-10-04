Центробанк утвердил список системно значимых кредитных организаций

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора. По сравнению с прошлым годом список остался без изменений.
«Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора», – заявили в пресс-службе ЦБ.
Так, в список системно значимых кредитных организаций по-прежнему входят 13 банков:
- ЮниКредит Банк
- Банк ГПБ
- «Совкомбанк»
- Банк ВТБ
- «Альфа-Банк»
- Сбербанк
- «Московский Кредитный Банк»
- Банк «ФК Открытие»
- Росбанк
- «Тинькофф Банк»
- «Промсвязьбанк»
- «Райффайзенбанк»
- «Россельхозбанк»
Напомним, в октябре прошлого года перечень пополнил "Тинькофф банк".
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