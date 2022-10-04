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Общество

Центробанк утвердил список системно значимых кредитных организаций

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Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора. По сравнению с прошлым годом список остался без изменений.

«Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора», – заявили в пресс-службе ЦБ.

Так, в список системно значимых кредитных организаций по-прежнему входят 13 банков:

  1. ЮниКредит Банк
  2. Банк ГПБ
  3. «Совкомбанк»
  4. Банк ВТБ
  5. «Альфа-Банк»
  6. Сбербанк
  7. «Московский Кредитный Банк»
  8. Банк «ФК Открытие»
  9. Росбанк
  10. «Тинькофф Банк»
  11. «Промсвязьбанк»
  12. «Райффайзенбанк»
  13. «Россельхозбанк»

Напомним, в октябре прошлого года перечень пополнил "Тинькофф банк".

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