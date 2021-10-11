Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. В нем 13 банков

Как сообщили в ЦБ, включение «Тинькофф Банка» в перечень системно значимых кредитных организаций было принято «с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы». Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. Это:

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