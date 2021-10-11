Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. В нем 13 банков

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. В 2021 году в него вошли 13 банков и впервые — «Тинькофф Банк».
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Как сообщили в ЦБ, включение «Тинькофф Банка» в перечень системно значимых кредитных организаций было принято «с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы». Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. Это:
- ЮниКредит Банк
- Банк ГПБ
- «Совкомбанк»
- Банк ВТБ
- «Альфа-Банк»
- Сбербанк
- «Московский Кредитный Банк»
- Банк «ФК Открытие»
- Росбанк
- «Тинькофф Банк»
- «Промсвязьбанк»
- «Райффайзенбанк»
- «Россельхозбанк»
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