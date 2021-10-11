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Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. В нем 13 банков

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. В 2021 году в него вошли 13 банков и впервые — «Тинькофф Банк».

Фото: Shutterstock.com

 

Как сообщили в ЦБ, включение «Тинькофф Банка» в перечень системно значимых кредитных организаций было принято «с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы». Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. Это:

  1. ЮниКредит Банк
  2. Банк ГПБ
  3. «Совкомбанк»
  4. Банк ВТБ
  5. «Альфа-Банк»
  6. Сбербанк
  7. «Московский Кредитный Банк»
  8. Банк «ФК Открытие»
  9. Росбанк
  10. «Тинькофф Банк»
  11. «Промсвязьбанк»
  12. «Райффайзенбанк»
  13. «Россельхозбанк»
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