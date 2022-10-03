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Правительство РФ: большая часть бизнеса будет освобождена от плановых проверок в 2023 году

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В 2023 году в России не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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Как отмечают в ведомстве, от плановых проверок в следующем году будут освобождены организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска. Такие меры приняты для снижения административной нагрузки на российский бизнес.

«Постановление даёт возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания», – указано на сайте правительства.

Ранее правительство России ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Проверки сохранили только в отношении закрытого перечня объектов, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

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