Правительство России ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца года

Такие проверки сохранят только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Внеплановые проверки могут проводиться только в исключительных случаях: при угрозах жизни людей и безопасности государства, возникновении ЧС природного и техногенного характера. Но и такие проверки должны пройти согласование в прокуратуре. Помимо этого, внеплановые проверки могут провести по поручению президента и правительства.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило список товаров, которые запрещено вывозить из России до конца 2022 года. В него вошло более 200 наименований.