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В Северной Осетии ограничили въезд легковушек из других регионов

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе режима повышенной готовности. Также ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию региона.

Shutterstock.com

Отмечается, что ограничения не коснутся жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также приезжающих в республику на отдых и имеющих необходимые документы. Введение ограничений Меняйло объяснил многокилометровыми очередями на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. По словам главы региона, за последние сутки пропускной пункт пересекли более 20 000 человек.

Меняйло добавил, что на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» будут проверять въезжающих, а подлежащим призыву гражданам будут на месте вручать повестку.

Накануне стало известно, что въезд в Северную Осетию могут ограничить для граждан без прописки в регионе из-за скопления автотранспорта на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

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