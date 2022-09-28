В Северной Осетии ограничили въезд легковушек из других регионов

Отмечается, что ограничения не коснутся жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также приезжающих в республику на отдых и имеющих необходимые документы. Введение ограничений Меняйло объяснил многокилометровыми очередями на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. По словам главы региона, за последние сутки пропускной пункт пересекли более 20 000 человек.

Меняйло добавил, что на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» будут проверять въезжающих, а подлежащим призыву гражданам будут на месте вручать повестку.

Накануне стало известно, что въезд в Северную Осетию могут ограничить для граждан без прописки в регионе из-за скопления автотранспорта на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.