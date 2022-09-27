Въезд в Северную Осетию могут ограничить въезд в регион

«Руководитель региона объявил о необходимости введения в республике режима повышенной готовности. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Кроме того, будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу РФ и Грузии», — говорится в сообщении.

По данным МВД по Северной Осетии, с 25 по 26 сентября пункт пропуска «Верхний Ларс» на территорию Грузии пересекли 10 808 граждан РФ, а с 26 по 27 сентября – 9 440 человек. Власти республики отмечают, что весь транзитный транспорт проходит через Северную Осетию, что создает проблемы на дорогах и ведет к росту напряженности.

«Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов», — сказал глава региона Сергей Меняйло.

Кроме того, на въездах в республику и на КПП «Верхний Ларс» выставили мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они будут вручать повестки всем, кто подлежит призыву. Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны.