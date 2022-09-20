Петербургские депутаты попросили Мишустина контролировать установку вышек сотовой связи

Как пишет «Коммерсантъ СПб», в ЗакСе предлагают Роспотребнадзору или другому органу исполнительной власти субъектов РФ следить за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении радиоэлектронных средств.

Авторы инициативы ссылаются на жалобы петербуржцев, которых беспокоит размещение вышек около домов и образовательных учреждений. По мнению горожан, электромагнитное излучение вышек может негативно сказываться на здоровье людей.

В обращении отмечается, что нерегламентированная установка вышек может нарушать права граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку. Парламентарии просят запретить установку вышек сотовой связи менее чем в 50 м от жилых домов и обеспечить постоянный доступ для специалистов Роспотребнадзора.

Напомним, в 2021 году депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Александр Кущак обратился к губернатору города Александру Беглову с просьбой ввести на территории города мораторий на строительство сотовых вышек. Однако градоначальник отклонил инициативу.