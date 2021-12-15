В Петербурге депутат попросил у Беглова вести мораторий на возведение вышек сотовой связи из-за жалоб граждан

Кущак предложил, чтобы запрет действовал до тех пор, пока не будет разработан единый прядок размещения антенно-мачтовых сооружений. Чиновник отметил, что получает много жалоб от горожан, которые недовольны размещением сотовых вышек вблизи их домов, пишет Znak.com.

«Вопросы негативного воздействия постоянного электромагнитного облучения на население и окружающую среду в процессе эксплуатации оборудования контролируются недостаточно», — подчеркнул Кущак.

На это замечание ответил вице-губернатор Николай Линченко. Он отметил, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза влияния работы антенно-мачтовых сооружений связи на окружающую среду и здоровье населения проводится до ввода конструкции в эксплуатацию.