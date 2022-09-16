Исследование «Физиологическая синхронность связана с влечением на свидании вслепую» провела группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы. Они получили премию в области прикладной кардиологии «за поиск и нахождение доказательств того, что, когда новые романтические партнеры встречаются впервые и чувствуют влечение друг к другу, их сердечные ритмы синхронизируются».

Премию в области техники безопасности получили ученые из Швеции, разработавшие «манекен лося для краш-теста». Лауреаты в области физики также изучали животных — две группы ученых из Китая, Великобритании, Турции и США пытались понять, «как утятам удается плавать строем».

Шнобелевскую премию в области биологии получили ученые из Бразилии и Колумбии, которые изучали, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов и каким образом. В области медицины отменили ученых из Польши — они выяснили, что при прохождении некоторых форм «токсической химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым.

Премия в области инженерии присуждена ученым из Японии — за попытку найти наиболее эффективный способ для людей использовать пальцы при повороте ручки.

Премия в области истории искусств присуждена группе ученых из Нидерландов, Гватемалы, США и Австрии — за исследование «Междисциплинарный подход к сценам ритуальной клизмы на древней керамике майя».

Премию мира получили ученые из Китая, Венгрии, Канады, Нидерландов, Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии и США — за разработку алгоритма, помогающего сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать.

Премия по экономике присуждена итальянским ученым — за математическое объяснение того, почему успех чаще всего достается не самым талантливым людям, а самым удачливым.

Напомним, лауреатами Шнобелевской премии мира в 2021 году стали американские ученые, доказавшие, что борода защищает от ударов в лицо. Об этом говорила теория, согласно которой растительность появилась именно из-за необходимости защиты лица в кулачном бою.