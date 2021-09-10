Ученые доказали, что борода защищает от ударов в лицо, и получили Шнобелевскую премию мира

Лауреаты 2021 года — Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер — являются биологами. Они проверили теорию, согласно которой появление бороды у мужчин было связано с необходимостью защищать лицо в кулачном бою, и никак не ожидали, что получат за нее премию мира. «Я думал, мы получим премию по биологии или антропологии», — сказал Бесерис. Ведущий церемонии награждения поспешил его успокоить, отметив, что премия мира «является самой престижной из всех номинаций».

Награды группе ученых за «проверку гипотезы о том, что люди отрастили бороды, дабы защитить себя от ударов в лицо», вручил лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. За свое исследование они получили бумажную фигуру в виде шестеренки с изображением зубов на ее зубцах и копию купюры достоинством 10 триллионов зимбабвийских долларов. Оригиналы этих банкнот уже вышли из обращения и представляют только коллекционную ценность, при этом даже в период обращения их можно было обменять лишь на несколько долларов США.

Премию по биологии получила доктор наук из Швеции Сюзанна Шетц за анализ спектра звуков, издаваемых домашними кошками. Награду ей вручил нобелевский лауреат 2001 года в области физики Эрик Корнелл. Вместо благодарственной речи ученую попросили воспроизвести все звуки кошек, которые пришли ей на ум в тот момент.

Шнобелевская премия по экологии досталась группе ученых из Испании и Ирана, которые провели бактериологический анализ жевательных резинок, собранных на тротуарах пяти разных стран. В момент вручения награды нобелевский лауреат 2018 года в области химии Фрэнсис Арнольд, а также все награждаемые были с жвачкой во рту.

Лауреатами премии в области химии стали исследователи, попытавшиеся найти взаимосвязь между возрастными ограничениями фильмов и химическим составом воздуха в залах кинотеатров. Премия в области экономики была присуждена ученым, проанализировавшим зависимость индекса массы тела политиков от уровня коррупции. Лауреатами в номинации «Физика» стали ученые из Италии, Тайваня и США — за попытку понять, почему толпы пешеходов постоянно не сталкиваются друг с другом.

Завершающими наградами церемонии стали премии в области энтомологии и транспорта. Первая досталась бывшему американскому моряку, который рассказал о способе дезинсекции подводных лодок. Вторая досталась группе исследователей, изучивших влияние транспортировки носорогов верх ногами на их организм.

Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую премию и обычно вручается одновременно со своим «оригиналом» — «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований». Шнобелевской премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Сумма премии составляет 10 триллионов долларов Зимбабве — это около 1 доллара США.