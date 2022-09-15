Бывшие члены петербургского ВООПИиК создали новую градозащитную организацию «Старый Петербург»

«Название апеллирует к старейшим общественным структурам города первой трети 20 века, занимавшимся защитой и сохранением исторического и культурного наследия. Новая организация объединила в первую очередь градозащитное большинство прежнего Совета петербургского отделения ВООПИК.

Основными принципами Общества являются безусловный приоритет культурных ценностей и органичное сочетание в работе градозащитной, краеведческой и просветительской составляющей. Организация намерена развивать все основные направления работы: юридическое, научно-исследовательское, градозащитное, волонтерское. В числе важнейших задач - выстраивание эффективного диалога в сфере охраны наследия между градозащитной общественностью, экспертным сообществом, властными структурами и представителями бизнеса.

Организационное собрание общества состоялось накануне, 14 сентября, в музее-квартире Иосифа Бродского в доме Мурузи.

Почетным председателем «Старого Петербурга» избрали Александра Марголиса. Председателем Совета — Михаил Мильчик, его заместителями Сергей Васильев и Александр Кононов. В Совет вошли руководитель «Института Петербурга» Алла Князькина, директор фонда Лихачева Александр Кобак, известные градозащитники Алексей Ковалев, Борис Вишневский, Анна Капитонова, Юлия Минутина, Людмила Семыкина, историк архитектуры Александр Кречмер, археолог Петр Сорокин, реставратор Мария Соболева, краеведы Галина Груздева, Елена Травина, искусствовед Ирина Шалина, архитекторы Светлана Левошко и Елена Коршунова, член правления Союза краеведов Зинаида Рудая, журналист Сергей Глезеров, молодые активисты, реставраторы, экскурсоводы.

Напомним, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 30 июня выбрало новое руководство отделения в Петербурге. В состав президиума вошли директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, ректор Академии художеств Семен Михайловский и глава Политеха Андрей Руцкой.