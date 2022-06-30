Петербургский ВООПИиК выбрал новое руководство

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу ВООПИиК Артема Демидова, руководителем регионального отделения на голосовании выбрали Антона Иванова. Ранее он занимал пост замглавы отделения.

Иванов рассказал, что его бывшую позицию займет Елена Резникова, которая будет заниматься градозащитным направлением и Сергей Горшкалев. Ему предстоит курировать волонтерское направление.

Также обновили состав президиума регионального отделения, в него входят 17 человек. Помимо Пиотровского, Рудского и Михайловского в него вошли члены президиума прошлого состава: Игорь Тихонов, Михаил Мильчик и Маргарита Штиглиц.

Напомним, президиум Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) исключил из петербургского отделения депутата Бориса Вишневского и еще четырех градозащитников. Решение связано с «осуществлением деятельности, дискредитирующей общество».