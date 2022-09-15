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Исследование: 46% патриотично настроенных школьников готовы эмигрировать из России

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На сегодняшний день 68% учеников средних и старших классов считают себя патриотами России. Несмотря на это, почти половина из них готовы эмигрировать из страны.

Popova Valeriya / Shutterstock.com

Уровень патриотизма у российских школьников исследовал Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, участие в котором приняли 150 тысяч школьников в возрасте от 14 лет, а также 100 тысяч родителей и учителей, чаще всего патриотами считают себя школьники 14-15 лет (70%), тогда как в возрастной группе 19-летних доля патриотично настроенных снижается до 64%.

46% опрошенных из числа считающих себя патриотами также заявили о готовности эмигрировать из России.

Меньше всего называющих себя патриотами в интернатах (66%), техникумах и колледжах (65%). Кроме того, показатель патриотизма в кадетских школах и классах не превышает показатель по всем остальным образовательным организациям.

В 2021 году называющих себя патриотами школьников было на 11% меньше (57%), чем в текущем. Одновременно с этим доля не считающих себя таковыми в 2022-ом сократилась с 37% до 22%.

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