В сообщении прокуратуры Ленинградской области отмечается, что перед подачей заявления прокуроры взаимодействовали с правоохранительными органами и профильными специалистами, изучали архивные документы и материалы по фактам «массового уничтожения ни в чем неповинных мирных советских граждан, военнопленных и партизан».

Прокурорами установлено, что в период 1941-1944 годов на территории Ленинградской области «немецкими оккупационными властями и их пособниками» путем «расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии — Вооруженных Силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек».

«На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь «Дулаг-154», в котором содержалось мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек», — отмечают в прокуратуре региона.