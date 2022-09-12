Прокуратура Ленинградской области потребовала признать «военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона». Соответствующее заявление сегодня, в день 81-й годовщины открытия движения по «Дороге жизни», прокуратура региона подала по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.
В сообщении прокуратуры Ленинградской области отмечается, что перед подачей заявления прокуроры взаимодействовали с правоохранительными органами и профильными специалистами, изучали архивные документы и материалы по фактам «массового уничтожения ни в чем неповинных мирных советских граждан, военнопленных и партизан».
Прокурорами установлено, что в период 1941-1944 годов на территории Ленинградской области «немецкими оккупационными властями и их пособниками» путем «расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии — Вооруженных Силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек».
«На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь «Дулаг-154», в котором содержалось мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек», — отмечают в прокуратуре региона.
Так, за период временной оккупации территории психиатрической больницы имени Кащенко немецко-фашистскими захватчиками было уничтожено 850 душевнобольных. В январе 1942 года на территории деревни Макарьевская пустынь расстреляно 248 женщин-инвалидов.
Наряду со взрослыми, физическому истреблению подвергались дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не менее 200 несовершеннолетних в детском лагере принудительного содержания в поселке Вырица.
Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
Напомним, ранее прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда «преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа». Соответствующее заявление сегодня, в день 81-й годовщины начала блокады, прокурор Петербурга подал по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.
Комментарии (0)