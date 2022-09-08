Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности

В сообщении генпрокуратуры отмечается, что в период 1941-1944 годов Ленинград был «блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками». Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, «подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода». Всего за период блокады Ленинграда погибли более 1 миллиона советских граждан.

«Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных жителей блокадного города, приговорами и архивными данными. Вместе с тем, в ходе «Нюрнбергского процесса», прошедшего в период 1945-1946 годов, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», — отмечают в генпрокуратуре.

Перед подачей заявления органы прокуратуры Петербурга взаимодействовали с правоохранительными органами и профильными специалистами, изучали архивные документы и материалы. Отмечается, что заявление подано «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».