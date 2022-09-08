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Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности

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Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда «преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа». Соответствующее заявление сегодня, в день 81-й годовщины начала блокады, прокурор Петербурга подал по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

В сообщении генпрокуратуры отмечается, что в период 1941-1944 годов Ленинград был «блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками». Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, «подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода». Всего за период блокады Ленинграда погибли более 1 миллиона советских граждан.

«Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных жителей блокадного города, приговорами и архивными данными. Вместе с тем, в ходе «Нюрнбергского процесса», прошедшего в период 1945-1946 годов, правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», — отмечают в генпрокуратуре.

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Перед подачей заявления органы прокуратуры Петербурга взаимодействовали с правоохранительными органами и профильными специалистами, изучали архивные документы и материалы. Отмечается, что заявление подано «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».

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