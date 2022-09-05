Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс — третья в истории женщина на этом посту

За кандидатуру Трасс проголосовали 81 326 рядовых членов Консервативной партии, ее оппонент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. В ближайшее время исполняющий обязанности премьера Борис Джонсон должен доложить королеве о своей отставке и представить Трасс как свою преемницу. Официально Трасс сменит на посту Джонсона уже завтра, 6 сентября, после чего назначит новый состав правительства Великобритании.

Лиз Трасс станет 56-м премьер-министром Великобритании, 78-м с учетом тех, кто занимал должность более одного срока, 15-м за все время правления королевы Елизаветы II и третьей женщиной на данном посту после Маргарет Тэтчер, которая возглавляла кабинет министров с 1979 по 1990 год, и Терезы Мэй, которая была премьером с 2016 по 2019 год.

Напомним, 7 июля премьер-министра Великобритании Борис Джонсон объявил о решении уйти со своего поста, а также сложить с себя полномочия лидера Консервативной партии. За три дня до этого кабинет министров покинули почти 60 членов правительства и секретарей. Борис Джонсон занимал пост премьер-министра с июля 2019 года, с 2008 по 2016 год являлся мэром Лондона, совмещая эту должность с позицией министра иностранных дел Соединенного Королевства.