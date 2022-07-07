Теперь официально: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти со своего поста. Также он прекратит выступать в качестве лидера Консервативной партии. Об этом он сообщил в своем обращении к нации.
Он добавил, что продолжит исполнять обязанности, пока не назначат нового премьера и лидера партии.
«И я согласен, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас, и его сроки будут объявлены на следующей неделе», — отметил Джонсон.
Накануне политик заявлял, что не собирается покидать свой пост и сообщал, что, несмотря ни на что, сохранит должность, однако изменил свое решение под давлением общественности.
Отмечается, что за последние три дня кабинет министров покинули почти 60 членов правительства и секретарей. Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Британии с июля 2019 года.
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