Теперь официально: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Он добавил, что продолжит исполнять обязанности, пока не назначат нового премьера и лидера партии.

«И я согласен, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас, и его сроки будут объявлены на следующей неделе», — отметил Джонсон.

Накануне политик заявлял, что не собирается покидать свой пост и сообщал, что, несмотря ни на что, сохранит должность, однако изменил свое решение под давлением общественности.

Отмечается, что за последние три дня кабинет министров покинули почти 60 членов правительства и секретарей. Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Британии с июля 2019 года.