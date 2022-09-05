Герман Греф — о трех главных навыках soft skills, которые определяют нашу эффективность

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время выступления на марафоне «Знание» рассказал о том, какие технологии современности смогут дать совершенно новые возможности и поделился лайфхаками, как правильно ставить цель и какие навыки стоит прокачивать. «Собака.ru» публикует самое главное.
О самых многообещающих технологиях
Сейчас самыми ключевыми технологиями являются искусственный интеллект, высокоскоростной интернет, облачные вычисления, Web 3.0, иммерсивный опыт (AR/VR), квантовые вычисления, биотехнологии.
Об искусственном интеллекте
Искусственный интеллект — это комплекс технологических решений, помогающих имитировать наши когнитивные функции и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами человека. На сегодняшний день нет ни одной сферы — от образования до промышленности — где ИИ не был бы ключевым драйвером развития. Он перестал быть уделом избранных: за четыре года его стоимость резко упала, а возможности выросли.
Кривая Гартнера (показывает зрелость технологии) уже несколько раз предсказывала закат эры искусственного интеллекта. Но в прошлом году появился тренд — мультимодальность. Он открыл новое качество традиционного ИИ (в частности, «Сбер» выпустил первую мультимодальную нейросеть ruDALL-E, основанную на архитектуре DALL-E. — Прим. ред.).
О высокоскоростном интернете
С 2027 по 2028 год ― горизонт, когда 6G получит промышленное внедрение.
Об облачных вычислениях
Это технология, которая обеспечивает доступ к компьютерным ресурсам (вычислительным мощностям) через интернет, то есть больше не нужно покупать и хранить физическое оборудование. Через 10 лет, скорее всего, практически не останется необлачных компьютерных систем. С точки зрения развитости технологии мы отстаем, но с точки зрения ее распространения ― опережаем другие страны на 10%. Перенос облачных вычислений в космос даст нам совершенно новые возможности и опыт.
О Web 3.0
Это идея следующей версии интернета, основанной на технологии блокчейн. Web 3.0 ― децентрализация (управление с помощью смарт-контрактов), криптовалюта (транзакции в цифровых валютах), блокчейн (использование технологий неизменяемого реестра), метавселенные (миры метаверса ― физическая, виртуальная и дополненная реальности). Это становится ключевым трендом, который изменит мир до неузнаваемости.
Метавселенные ― постоянно действующее виртуальное пространство, где люди могут взаимодействовать друг с другом и цифровыми объектами через аватары. Пока мы видим, что иммерсивные технологии не готовы предоставить адекватный опыт пользователям. Но в течение 5-7 лет в этой части будет совершен прорыв ― принципиально новый интернет, где создадут двойники практически всего. Это то, что уже начинает развиваться, то, чем точно стоит заниматься.
О беспилотных автомобилях
По улицам Москвы и Петербурга уже ездят 180 автономных автомобилей. Недавно «СберАвтоТех» запатентовал технологию, позволяющую предсказать поведение объектов на дорогах на пять секунд в будущем. Раньше мы говорили о трех секундах. Оставшиеся две являются критическими при принятии решения: это тормозной путь или маневр автомобиля, который он может совершить, чтобы избежать ДТП. Технология потребует своего развития в течение ближайших 5-7 лет, но это то, за чем стоит наше будущее.
О трех самых важных навыках
85% нашего успеха в жизни составляют «мягкие» навыки. Они определяют нашу эффективность. Условно можно разделить их на три типа: когнитивные (целеполагание, принятие решений, управление собственной эффективностью, критическое и системное мышление), социальные (искусство общения, сотрудничество, жизнестойкость), эмоциональные (управление собой, эмоциональный интеллект, принятие себя и других). Из этого перечня я бы хотел выделить три самых важных для каждого человека (особенно для молодых людей!) когнитивных навыка: целеполагание, принятие решений, управление собственной эффективностью.
Как правильно ставить цель?
Цели ― это ключевая история с точки зрения технического управления собой в соответствующем временном и пространственном горизонте. Они должны быть специфичными, измеримыми, достижимыми и амбициозными, релевантными, ограниченными во времени. Если один из этих параметров не соответствует тому, что вы называете целью, это не цель, а миссия жизни, мечта или задача на конкретный отрезок времени.
О принятии решений
Успех ― это количество правильных решений в вашей жизни. Решения бывают разными: стратегическими, тактические и оперативные. Есть два фактора, влияющих на их правильность ― наличие информации и времени, чтобы обдумать все. Самая страшная история для любого человека ― когда нужно принять стратегическое решение в условиях отсутствия времени и ограничения информации. В такой ситуации в основном работает принцип «пальцем в небо», но и здесь есть правила принятия подобного рода решения.
О тайм-менеджменте
Временем управлять невозможно, но можно управлять собой или собственной эффективностью. Есть два понятия ― эффективность и результативность. Первое связано с достижением поставленных целей. Второе ― то количество ресурсов, которое вы затратили на достижение целей. Любой тайм-менеджмент начинается с планирования. От того, насколько вы научитесь вовремя принимать решения, правильно ставить цели и планировать их, зависит успех в жизни.
О самом значимом достижении Германа Грефа
Я не люблю говорить о личной истории. Самое значимое достижение мною еще не достигнуто. Если начинаю погружаться в воспоминания о том, как много я в жизни сделал, значит пришла старость. А я еще не хочу быть старым.
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