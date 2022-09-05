Герман Греф — о трех главных навыках soft skills, которые определяют нашу эффективность

Об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект — это комплекс технологических решений, помогающих имитировать наши когнитивные функции и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами человека. На сегодняшний день нет ни одной сферы — от образования до промышленности — где ИИ не был бы ключевым драйвером развития. Он перестал быть уделом избранных: за четыре года его стоимость резко упала, а возможности выросли.

Кривая Гартнера (показывает зрелость технологии) уже несколько раз предсказывала закат эры искусственного интеллекта. Но в прошлом году появился тренд — мультимодальность. Он открыл новое качество традиционного ИИ (в частности, «Сбер» выпустил первую мультимодальную нейросеть ruDALL-E, основанную на архитектуре DALL-E. — Прим. ред.).