Личный опыт: как редакция «Собака.ru» тестировала беспилотный автомобиль в Петербурге

Мир будущего с машинами без водителей — уже не сюжет из книжек фантастов, а реальность, по крайней мере, на Крестовском острове в Петербурге. В дни ПМЭФ «СберАвтоТех» — подразделение «Сбера», отвечающее за разработку беспилотных автомобилей — проводит бесплатное тестирование своих моделей в Петербурге до 18 июня включительно. Редакция «Собака.ru» в числе первых проверила разработку. Рассказываем о плюсах и минусах технологии.
Компания для тест-драйва представила беспилотник на базе Kia Ceed с собственным ПО. Он оснащен радарами, лидарами, камерами, которые обеспечивают авто обзор на 360 градусов, слепые зоны отсутствуют. Один из главных сенсоров беспилотника — лидар. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей — так создается лидарное облако (совокупность точек, позволяющих получить трехмерную картину). Именно с их помощью система определяет форму объектов и идентифицирует их. Еще лидары помогают автомобилю самостоятельно ориентироваться в пространстве при любых погодных условиях: технология сравнивает трехмерный скан с загруженными в компьютер высокоточными картами.
Благодаря целой системе сенсоров автомобиль умеет самостоятельно детектировать другие машины, велосипедистов, пешеходов, дорожные знаки, разметку, сигналы светофоров. На основе полученной информации компьютер принимает решения: перестраиваться, тормозить или объезжать препятствия. Как отмечают инженеры компании, скорость реакции у роботизированной системы в пять раз выше, чем у самого опытного водителя.
Беспилотник, созданный на базе серийного автомобиля, сохраняет традиционные органы управления в отличие от другой разработки компании — ФЛИП, который предназначен только для автономного передвижения. Внутри салона установлены два экрана: один — на панели управления, другой, так называемый «планшет пассажира» — за креслом водителя. В теории во время поездки пользователь самостоятельно управляет беспилотником с его помощью. Экран отображает маршрут, транспортные средства на дороге, сигнализирует о необходимости пристегнуться, и уточняет, готов ли пользователь к старту. Во время тестирования на месте водителя сидит инженер-испытатель. Это обязательное требование, установленное постановлением Правительства РФ № 1415 «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств».
На тест-драйве компания предлагает совершить маршрут от парковки стадиона «Газпром Арены» через Северную дорогу по Крестовскому проспекту к месту старта. Весь путь составляет четыре километра (12 минут). Во время поездки автомобиль соблюдает все правила дорожного движения, замечает пешеходов и велосипедистов. Правда, в нестандартных ситуациях, например, когда другие участники нарушают ПДД, беспилотник ведет себя — как нам показалось — «пугливо»: резко тормозит, «виляет».
«Мы можем выбирать: дать автомобилю большую свободу действий или же сделать машину "пугливой", при этом обеспечив пассажирам абсолютную защиту. Поскольку тестирование открытое, мы сделали упор на стопроцентную безопасность», — отмечает Борис Иванов, руководитель филиала «СберАвтоТех» в Петербурге.
В отдельных случаях абсолютное соблюдение ПДД — существенный минус, например, если на переходе отсутствует светофор, интенсивный поток пешеходов никак не регулируется. Теоретически в такой ситуации беспилотник может стоять часами до тех пор, пока участок дороги не будет свободным. На данном этапе на помощь приходит инженер-испытатель, но компания уже обдумывает единое решение для таких ситуаций. «Мы размышляем над тем, чтобы создать специальный центр, где оператор будет удаленно следить за флотом и вручную разрешать системе активнее вмешиваться в дорожное движение в отдельных ситуациях», — подчеркнул Борис Иванов.
Кажется, беспилотники получат широкое распространение скорее, чем мы думаем. В апреле этого года компания запустила первый городской беспилотный сервис для сотрудников в Москве. Через специальное приложение члены команды могут вызвать автономное такси и доехать от инжинирингового центра компании на проспекте Андропова до станции МЦК «ЗИЛ». В штатном режиме беспилотниками пользуются сотрудники и гости корпоративного университета компании в Подмосковье. Как отметил Борис Иванов, в течение десяти лет технология может стать массовой.
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