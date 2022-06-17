Личный опыт: как редакция «Собака.ru» тестировала беспилотный автомобиль в Петербурге

Компания для тест-драйва представила беспилотник на базе Kia Ceed с собственным ПО. Он оснащен радарами, лидарами, камерами, которые обеспечивают авто обзор на 360 градусов, слепые зоны отсутствуют. Один из главных сенсоров беспилотника — лидар. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей — так создается лидарное облако (совокупность точек, позволяющих получить трехмерную картину). Именно с их помощью система определяет форму объектов и идентифицирует их. Еще лидары помогают автомобилю самостоятельно ориентироваться в пространстве при любых погодных условиях: технология сравнивает трехмерный скан с загруженными в компьютер высокоточными картами.

Благодаря целой системе сенсоров автомобиль умеет самостоятельно детектировать другие машины, велосипедистов, пешеходов, дорожные знаки, разметку, сигналы светофоров. На основе полученной информации компьютер принимает решения: перестраиваться, тормозить или объезжать препятствия. Как отмечают инженеры компании, скорость реакции у роботизированной системы в пять раз выше, чем у самого опытного водителя.