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Минтруд ожидает рост уровня безработицы. Рассказываем, когда

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Министерство труда и социальной защиты прогнозирует рост безработицы осенью. Об этом пишет ТАСС.

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Как отметила замминистра Минтруда Елена Мухтияровая, сейчас эти показатели находятся на исторически низком уровне в 3,9%, однако осенью возможен рост.

«Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», — добавила она.

Также на базе общественных приемных собираются организовывать массовые мероприятия, в том числе и в формате ярмарок вакансий, где потенциальные работодатели могут общаться с соискателями.

Напомним, ранее выяснилось, что почти 69% россиян испытывают финансовые трудности за последние три года. А 46% считают, что материальное положение зависит от них самих.

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