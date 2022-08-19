Минтруд ожидает рост уровня безработицы. Рассказываем, когда

Как отметила замминистра Минтруда Елена Мухтияровая, сейчас эти показатели находятся на исторически низком уровне в 3,9%, однако осенью возможен рост.

«Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью», — добавила она.