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Wildberries больше не «Ягодки»: маркетплейс вернул англоязычное название

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Маркетплейс Wildberries вернул прежнее англоязычное название на сайте. После переименования на «Ягодки» прошел всего один день.

Koshiro K / Shutterstock.com

Накануне представители компании заявили РИА Новости, что обновление сайта — часть рекламной кампании. Однако они не уточнили, планируется ли менять название бренда: «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия».

Напомним, 15 августа, на сайте российской торговой площадки Wildberries изменился логотип. Вместо англоязычного названия разместили «Ягодки».

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