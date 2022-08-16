Wildberries больше не «Ягодки»: маркетплейс вернул англоязычное название

Накануне представители компании заявили РИА Новости, что обновление сайта — часть рекламной кампании. Однако они не уточнили, планируется ли менять название бренда: «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия».

Напомним, 15 августа, на сайте российской торговой площадки Wildberries изменился логотип. Вместо англоязычного названия разместили «Ягодки».