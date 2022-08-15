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Wildberries сменил название магазина на сайте. Теперь там «Ягодки»

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Российский маркетплейс Wildberries сменила логотип. Теперь на главной странице в шапке сайта разместили русскоязычное название «Ягодки».

Скриншот сайта

Цвет марки остался прежним, однако появились изображения разных сортов ягод: клубники, малины, черники и ежевики. Пока не известно, это был ребрендинг или же это временная акция. Представители торговой площадки пока никак не комментировали изменения.

UPD: Представители Wildberries заявили РИА Новости, что обновление сайта — часть рекламной кампании. Однако в компании не уточнили, будут ли менять название бренда: «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия». (обновлено 17:01 15.08)

Напомним, 7 июля на форуме «Неделя российского ретейла» глава Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что компания может сменить название и перевести его на русский язык. «Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — пишет ТАСС со слов Бакальчук.

Koshiro K / Shutterstock.com
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