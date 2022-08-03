На Госуслугах начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-сотрудников в осенний призыв

Для получения отсрочки работник IT-сфера должен работать по трудовому договору, иметь высшее профильное образование, иметь стаж работы в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Также есть условия, что сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

Если стаж призывника меньше 11 месяцев, то он должен был получить работу в течение года после окончания учебы. В заявке на отсрочку от армии просят также указать возраст, номер диплома, специальность и вуз, стаж и военный комиссариат учета.

Все заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Однако решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия. После получения повестки работник IT-компании должен посетить военкомат, чтобы подтвердить свое право на отсрочку.

Напомним, в начале марта правительство России приняло меры для поддержки отечественных IT-компании. Им дают налоговые послабления на три года, а сотрудникам разрешили получать отсрочку от армии и льготную ипотеку. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Рассказываем, какие еще послабления введут для отрасли.