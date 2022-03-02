Российское правительство на три года освобождает IT-компании от налога на прибыль. Какую еще поддержку окажут отрасли?

«Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — отметил Мишустин.

На три года все российские IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и проверок от контрольных органов. Льготы коснуться тех, кто занимается разработкой мобильных приложений и реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Эти компании получат возможность оформить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%.

Власти страны расширят программу предоставления грантов «на создание отечественных продуктов». По словам Мишустина, эти меры должны снизить темпы развития отрасли в условиях санкций. Также работники российских IT-компаний смогут получить отсрочку от армии до 27 лет и льготную ипотеку.

Помимо этого, кабмин подготовил меры по поддержке индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. С 10 марта они не будут подвергаться плановым проверкам, а малому и среднему бизнесам продлят на полгода компенсации комиссий при использовании СБП.