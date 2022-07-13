В Петербурге снова объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ждут грозу

По данным Росгидрометцентра, режим продлится почти весь день 14 июля: с 9:00 по 18:00. Желтый — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Власти города просят водителей воздержаться от поездок на личном транспорте и-за высокого риска ДТП, а пешеходам рекомендуют проявлять особую осторожность на улице.

Напомним, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 14 июля, ночью обойдется без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, ветер при которой будет порывистым. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23.