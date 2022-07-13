В Петербурге вновь солнечно и тепло. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде до конца рабочей недели

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние небольшой и промежуточный гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе над городом будет немного и обойдется без дождей, а температурные показатели окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы. «Природа порадует солнцем и теплом», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +25…+27 градусов, по области +23…+28. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Погода вновь изменится в четверг: по данным Леуса, 14 июля ожидается «уплотнение облачности, днем дожди и дальнейшее понижение температуры».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 14 июля, ночью обойдется без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, ветер при которой будет порывистым. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23. В пятницу, 15 июля, в городе также пройдут кратковременные дожди, днем местами гроза с порывистым ветром. В ночное время суток температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем +18…+20.