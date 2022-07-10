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Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после пересадки костного мозга

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Бизнесмен Олег Тиньков, который долгое время боролся с острой формой лейкемии, рассказал о своем полном выздоровлении. Согласно результатам молекулярного анализа после трансплантации костного мозга, у него наблюдается полная ремиссия.

Anton Veselov / Shutterstock.com

При этом в качестве «платы за ремиссию» у него диагностировали реакцию «трансплантат против хозяина» глаз.

«Пишу в основном для тех, кто проходит или у кого только диагностировали лейкемию, лимфому, миелому и прочие кровяные раки — страшные болезни, но излечится можно, но очень трудно, я знаю, но верьте», — рассказал предприниматель.

Созданные его семьей благотворительные фонды продолжают закупать и поставлять современное медицинское оборудование в отдаленные клиники по России. «Наша семья делает то, что может, в возникших обстоятельствах», — отметил Тиньков.

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