Цифра дня: почти 53% российских мужчин боятся делиться переживаниями

Как сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на аналитическую компанию ResearchMe и образовательную платформу Skillbox в рамках опроса ко Дню семьи, любви и верности, самой дискомфортной проблемой на данный момент считается финансовая нестабильность — об этом заявили 25% опрошенных.

Около 10% рассказали, что уровень страха увеличивается на фоне новостной повестки, чувства неудовлетворенности работой, одиночества и сложностей с контролем эмоций. Лишь 4% признались, что их беспокоят проблемы в семейной жизни.

Почти 30% респондентов хотели бы свободнее проявлять эмоции, около 10% — иначе одеваться, а 5% мужчин мечтали бы заниматься бытом и воспитанием детей.

Большинство женщин (72%) согласились с утверждением, что мужчинам сложнее делиться эмоциями и высказывать переживания. Опрошенные среди причин этого явления озвучили мужской страх показаться слабым (28%), общественные установки и воспитание в духе «мужчины не плачут» (22%), нежелание обсуждать подобные вопросы (14%) и неумение выражать свои чувства словами (12%).

Около 80% женщин женщин положительно относятся к тому, что мужчины делятся своими переживаниями, — они называют это признаком доверительных отношений. И только 5% высказались негативно — для них это проявление слабости.

И мужчины, и женщины сошлись во мнении, что преодолеть этот страх поможет поддержка семьи и партнера (50%), положительные изменения в жизни (14%), сильное потрясение и работу с психологом (10%).

Напомним, за минувшее десятилетие романтиков в России стало меньше, а скептиков, наоборот, больше. В частности, россияне стали реже верить в любовь с первого взгляда.