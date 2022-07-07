Россияне стали реже верить в любовь с первого взгляда

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», сегодня возможность возникновения сильных чувств в момент знакомства допускает только каждый второй. В 2012 году в любовь с первого взгляда верили 7 из 10.

Каждый второй россиянин (51%) верит в любовь с первого взгляда. «Это какая-то химия, противостоять невозможно», — отмечают опрошенные. Испытывать подобные чувства доводилось 40%, тогда как у 11% пока нет такого опыта.

32% опрошенных к любви с первого взгляда относятся скептически: по их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга.

В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины — 55% против 44%, респонденты старше 45 лет чаще, чем россияне до 34 лет — 56% против 47% соответственно.

«По сравнению с 2012 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число тех, кто верит в любовь с первого взгляда, сократилось на четверть (70% десять лет назад против 51% сегодня)», — говорят аналитики. Согласно результатам предыдущего исследования, 10 лет назад мужчины попадали под воздействие первого впечатления заметно чаще женщин: любовь с первого взгляда тогда испытывали 57% представителей сильного пола и 46% дам.