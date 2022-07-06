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Миллиардер Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер развелись после 30 лет брака

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Бизнесмен и совладелец USM Holdings Алишер Усманов и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова развелись. Накануне миллиардер отозвал иск из суда, однако пара все равно расторгла брак, сообщает ТАСС.

Oli Scarff/Getty Images

Ранее РИА Новости сообщали, что 6 июля Усманов отозвал иск из суда о расторжении брака. Позже Винер-Усманова рассказала, что развод все-таки состоялся.

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — пояснила Винер-Усманова.

Отмечается, что через ЗАГС можно оформить развод, если у сторон нет друг к другу претензий или неурегулированных имущественных вопросов, а также если каждый из супругов согласен с процедурой.

О намерении развестись стало известно 19 мая. Один из богатейших людей России Алишер Усманов подал заявление о разводе в суд 4 мая. Причины расторжения брака не разглашались. После подачи заявления супругам было выделено еще несколько недель для окончательного принятия решения о разводе. Они прожили в браке 30 лет — с 1992 года

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