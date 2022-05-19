Миллиардер Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер разводятся

Один из богатейших людей России и совладелец USM Holdings Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер после 30 лет брака разводятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кунцевского суда.
Пара подала документы на развод в начале месяца. Первая беседа представителей Усманова и Винер прошла сегодня на мировом участке №205. Следующее заседание намечено на 7 июня.
Инициатором развода стал 68-летний миллиардер, причины не разглашаются. Пока ни один из супругов официально не прокомментировали развод. Однако по предварительной информации, Усманов якобы хочет без скандала урегулировать вопросы, касающиеся совместно нажитого имущества.
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