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Миллиардер Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер разводятся

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Один из богатейших людей России и совладелец USM Holdings Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер после 30 лет брака разводятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кунцевского суда.

Shutterstock.com

Пара подала документы на развод в начале месяца. Первая беседа представителей Усманова и Винер прошла сегодня на мировом участке №205. Следующее заседание намечено на 7 июня.

Инициатором развода стал 68-летний миллиардер, причины не разглашаются. Пока ни один из супругов официально не прокомментировали развод. Однако по предварительной информации, Усманов якобы хочет без скандала урегулировать вопросы, касающиеся совместно нажитого имущества.

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