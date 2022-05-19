Миллиардер Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер разводятся

Пара подала документы на развод в начале месяца. Первая беседа представителей Усманова и Винер прошла сегодня на мировом участке №205. Следующее заседание намечено на 7 июня.

Инициатором развода стал 68-летний миллиардер, причины не разглашаются. Пока ни один из супругов официально не прокомментировали развод. Однако по предварительной информации, Усманов якобы хочет без скандала урегулировать вопросы, касающиеся совместно нажитого имущества.