Елизавета II передала часть обязанностей принцу Чарльзу. Теперь она не будет открывать парламент

В предыдущий список обязанностей входило 13 обязанностей, а именно: открытие парламента, назначение премьер-министра, а также участие в государственных визитах. Однако в обновленном списке появились расплывчатые формулировки о том, что у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей». Она «принимает» других посещающих ее глав государств, а исполнять их она будет только при необходимости.

Елизавета II должна сохранять «единство и национальную идентичность», «преемственность и стабильность», а открывать парламент ей больше не нужно. При этом многие из событий уже посещал Чарльз вместо своей матери, добавляет издание. Также источник сообщил, что эти изменения являются незначительными.