Елизавета II передала часть обязанностей принцу Чарльзу. Теперь она не будет открывать парламент

Букингемский дворец сократил число обязанностей королевы Елизаветы II — впервые за десять лет. Часть из них должны передать ее сыну принцу Уэльскому Чарльзу, сообщает Daily Mail.
В предыдущий список обязанностей входило 13 обязанностей, а именно: открытие парламента, назначение премьер-министра, а также участие в государственных визитах. Однако в обновленном списке появились расплывчатые формулировки о том, что у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей». Она «принимает» других посещающих ее глав государств, а исполнять их она будет только при необходимости.
Елизавета II должна сохранять «единство и национальную идентичность», «преемственность и стабильность», а открывать парламент ей больше не нужно. При этом многие из событий уже посещал Чарльз вместо своей матери, добавляет издание. Также источник сообщил, что эти изменения являются незначительными.
Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II заняла второе место по продолжительности царствования монархом в истории. Она обогнала короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который занимал престол с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней. Лидирует в этом списке французский король Людовик XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней. Таким образом, от абсолютного рекорда 96-летнюю королеву отделяют чуть менее двух лет.
Комментарии (0)